Москва, 14 января, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Русская православная церковь воздержится от диалога с президентом Украины Петром Порошенко, предъявляющим религиозной организации некие претензии. Так представитель РПЦ прокомментировал призыв украинского лидера «показать томос» ради доказательства каноничности церкви, передает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Собеседник телеканала заявил, что в последние месяцы вмешательство властей Украины, включая главу государства, в церковные дела достигло беспрецедентного уровня. Порошенко ведет себя таким образом, будто является религиозным лидером, который вправе поднимать соответствующие вопросы.

«Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего украинскому государству», — отметил представитель РПЦ.

Он также добавил, что заигрывание Киева с Фанаром «достигло своего апогея».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил о том, что раскольническая Православная церковь Украины является канонической, тогда как РПЦ для доказательства каноничности нужно предъявить томос.