Пекин, 13 января, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Компания Xiaomi («Сяоми») собирается в ближайшие пять лет инвестировать более 10 млрд юаней в разработку искусственного интеллекта, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Лэй Цзюня.

Jon Russell Xiaomi

Как следует из обнародованных планов Xiaomi, стратегическими проектами роста считаются смартфоны и технологии приложений, связанных с искусственным интеллектом. Об этом было объявлено несколько недель назад, после подписания соглашения о стратегическом партнерстве с производителем бытовой техники TCL.

Лэй Цзюнь подчеркнул, что в центре основных направлений бизнеса по-прежнему будут стоять внедрение инноваций и повышение качества продукции, а также расширение и усовершенствование соответствующей линейки конечных продуктов.

Глобальное расширение Xiaomi будет происходить, как и в текущем году, за счет укрепления позиций на рынках Европы и Латинской Америки.