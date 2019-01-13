Берлин, 13 января, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Американский посол в Германии Ричард Греннел отправил немецким компаниям письма, в которых он говорит о возможности введения США санкций в отношении них, в случае поддержки ими строительства газопровода «Северный поток — 2». Текст письма Греннела опубликовала 13 января газета Bild am Sonntag.

Юлий Ганф. В тесном кругу

«Мы подчеркиваем, что если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо (сходных проектах — прим. ред.), это может повлечь за собой введение санкций» — говорится в письме американского посла немецким компаниям.

Также, как считает Ричард Греннел, в случае запуска «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» поставки газа в Европу через Украину потеряют свое значение, и это может повлечь за собою «дальнейшее увеличение опасности российского вмешательства».

Кроме этого, американский посол в Германии заявляет в своем письме, что Евросоюз зависит в своих вопросах энергетической безопасности от России и потому, по мнению Греннела, компании, поддерживающие строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», занимаются подрывом безопасности Украины и Европы.

Организации, получившие письмо Греннела и чьи названия издание не называет, расценили послание американского посла как шантаж. В немецком МИДе отнеслись к данному факту с непониманием и сочли действия американского посла не соответствующими дипломатической практике.

Представители же Греннела, комментируя изданию данный факт, заявили, что данное письмо нужно не воспринимать как угрозу, а считать его «четким выражением политики США» по данной проблеме

Напомним, «Северный поток — 2» представляет собою две нитки газопровода, проложенные от побережья России через Балтийское море к Германии, которые смогут поставлять 55 млрд куб. м газа в год. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.