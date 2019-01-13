Москва, 13 января, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в период новогодних праздников в ходе проверок торговых объектов изъяла 125,6 тонны икры. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

(сс) Marco Verch Красная икра

Специалисты ведомства вместе с сотрудниками территориальных органов МВД России в период новогодних праздников проверили около 2,5 тыс. объектов торговой сети. В каждом пятом случае были выявлены грубые нарушения при продаже икры ценных пород рыб.

По результатам проверок было изъято 125,6 тонны икры. Составлены порядка 500 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов — 1,7 млн рублей.

При проверках специалисты Роспотребнадзора уделяли особое внимание продажам икры в местах нестационарной торговли. Так, было установлено 955 несанкционированных мест торговли икрой.

По результатам проверок восемь материалов были направлены в следственные органы.