Москва, 13 января, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил планы жителей России на проведение отпусков в 2019 году. Результаты опроса опубликованы на сайте холдинга.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Водные процедуры

Исследование проводилось во всех федеральных округах России, в опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

36% респондентов сообщили, что планируют провести отпуск у водоёма (море, водохранилище, озеро, река).

17% опрошенных запланировали культурно-познавательный отдых, включающий посещение музеев, выставок и так далее.

16% собираются в отпуске сходить в турпоходы и на рыбалку, 8% — планируют поехать на горнолыжные курорты.

14% опрошенных готовятся провести отпуск в санаторно-оздоровительных учреждениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, согласно которым многодетные работники смогут самостоятельно выбирать время отпуска.