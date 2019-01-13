Донецк, 13 января, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Семь раз за прошедшие сутки был нарушен режим перемирия военнослужащими ВСУ. Обстрелам на территории Донецкой Народной Республики подверглись пять населённых пунктов. Об этом 13 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договорённостей о перемирии, за сутки было выпущено 9 боеприпасов.

В зоне обстрела оказались населённые пункты: посёлок Зайцево, Донецк («Вольво-центр»), село Спартак, посёлок Александровка, город Докучаевск.

При обстрелах населённых пунктов ДНР применялись гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Погибших и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения ДНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным СЦКК, за сутки 12 января по территории ДНР было выпущено 90 единиц боеприпасов.