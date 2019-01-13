Подруга Фредди Меркьюри заработала £40 млн за фильм «Богемская рапсодия»
Вашингтон, 13 января, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Подруга легендарного солиста группы Queen Фредди МеркьюриМэри Остин заработала порядка £40 млн благодаря появлению фильма «Богемская рапсодия», сообщает 13 января Газета.ru.
Цитата из к/ф «Богемская рапсодия». реж Брайан Сингер. 2018. Великобритания, США
Рами Малек в роли Фредди Меркьюри
Гражданская супруга Меркьюри получает 50% доходов от произведений, посвященных легендарному музыканту. Остин не принимала участия в картине, однако поддержала ее идею.
Напомним, фильм «Богемская рапсодия», посвященный творчеству лидера группы Queen, собрал в прокате £600 млн. Картина удостоилась премии «Золотой глобус» и поборется за престижную награду «Оскар».