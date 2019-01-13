Сухой Лог, Свердловская область, 13 января, 2019, 03:58 — ИА Регнум. В Свердловской области охотник случайно застрелил егеря, приняв за лося его автомобиль. Об этом журналистам сообщили в управлении СКР по региону.

(сс) Sebastian Pociecha Охотник

Трагедия произошла в Сухоложском районе, во время охоты, которая проводилась на законных основаниях. Егерь выступал загонщиком и передвигался на автомобиле. Один из охотников, увидев вдалеке машину, выстрелил из карабина «Лось» калибра 7,62.

Егерь скончался от полученного ранения. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года похожий случай произошел в Чувашии. Охотник, целившийся в бобра, случайно попал в своего двоюродного брата, в результате тот скончался. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.

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