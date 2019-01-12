Лондон, 12 января, 2019, 19:56 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Кристал Пэлас» и «Уотфорд» на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой команды из Уотфорда.

Rockybiggs Стадион «Селхерст Парк»

Первый мяч на 38-й минуте в свои ворота забил североирландский центральный защитник Крейг Кэткарт — 1:0. На экваторе второй половины Кэткарт реабилитировался, отличившись забитым мячом после передачи Хосе Холебаса — 1:1. Через 7 минут Том Клеверли впервые вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Уотфорд»)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 9/8

Поданные угловые 5/6

«Уотфорд», набрав 32 очка, поднялся на 7-ю строчку. «Кристал Пэлас» с 22-мя баллами удержал 14-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Куяте, Макартур, Таунсенд, Заа, Айю.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кэткарт, Фемения, Холебас, Деулофеу, Дукуре, Хьюз, Перейра, Капу, Дини.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Желтые карточки: Фемения — 61, Сема — 65, Миливоевич — 84, Перейра — 90+1, Клеверли — 90+5.

Голы: Кэткарт 38 (авг) — 1:0, Кэткарт 67 — 1:1, Клеверли 74 — 1:2.