Лондон, 12 января, 2019, 17:36 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Вест Хэм» и «Арсенал» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «молотобойцев».

Arad Mojtahedi Олимпийский стадион

Единственный мяч на 48-й минуте забил 19-летгний ирландский центральный защитник Деклан Райс после навеса Самира Насри с углового — 1:0.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Арсенал»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 7/10

Поданные угловые 7/3

«Вест Хэм» набрал 31 очко и поднялся на 8-ю позицию. «Арсенал» с 41-м баллом остался на 5-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Диоп, Андресон, Настри, Нобл, Райс, Антонио, Арнаутович.

«Арсенал»: Лено, Мустафи, Косельни, Сократис, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Колашинац, Айуоби, Джака, Ляказетт.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Мустафи — 46, Колашинац — 60.

Голы: Райс 48 — 1:0.