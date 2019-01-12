«Вест Хэм» в родных стенах одолел лондонский «Арсенал»
Лондон, 12 января, 2019, 17:36 — ИА Регнум. 12 января между коллективами «Вест Хэм» и «Арсенал» на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «молотобойцев».
Единственный мяч на 48-й минуте забил 19-летгний ирландский центральный защитник Деклан Райс после навеса Самира Насри с углового — 1:0.
Статистика матча («Вест Хэм"/"Арсенал»)
Удары 11/11
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения мячом 43%/57%
Нарушения правил 7/10
Поданные угловые 7/3
«Вест Хэм» набрал 31 очко и поднялся на 8-ю позицию. «Арсенал» с 41-м баллом остался на 5-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Диоп, Андресон, Настри, Нобл, Райс, Антонио, Арнаутович.
«Арсенал»: Лено, Мустафи, Косельни, Сократис, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Колашинац, Айуоби, Джака, Ляказетт.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.
Желтые карточки: Мустафи — 46, Колашинац — 60.
Голы: Райс 48 — 1:0.