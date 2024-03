Нью-Йорк, США, 12 января, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Американская ежедневная газета The New York Times запускает серию аудио продуктов для устройств с голосовым помощником Alexa от компании Amazon. Об этом сообщает The Verge.

Guillermo Fernandes Amazon Echo

Редактор NYT Дэн Санчес рассказал The Verge об аудио продуктах, которые готовится запустить издание. «Умные» колонки Amazon и другие устройства с помощником Alexa смогут воспроизвести трёхминутный брифинг, 20-минутный подкаст, а также рекомендации редакторов издания по выбору книги и музыки.

Ещё одним продуктом станет интерактивная викторина, в которой пользователям предложат ответить на вопросы о событиях прошедшей недели.

Развитие аудио приложений станет очередным шагом газеты The New York Times в освоении цифрового формата. The Verge отмечает, что у NYT наблюдается рост доходов от подписки на цифровой вариант газеты на фоне сокращения доходов от рекламы в печатном издании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января компания Noa запустила аудио приложение для устройств с поддержкой Amazon Alexa. Компания предлагает подписку на ежедневный подкаст основных новостей ведущих англоязычных изданий, которые зачитывают профессиональные дикторы.