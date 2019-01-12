Сеул, 12 января, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции 10 января рассказал журналистам о полученном от Ким Чен Ына письме с новогодними поздравлениями. В свою очередь, президент Мун отправил ответное письмо, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

По словам Мун Чжэ Ина, письмо Ким Чен Ына было очень искренним и дружелюбным; помимо прочего, он извинился за то, что не смог посетить Южную Корею в 2018 году, как обещал, и выразил надежду на проведение новых встреч с президентом Муном в 2019 году. Также северокорейский лидер поблагодарил своего коллегу за большой вклад в сближение двух стран и разрядку напряженности на полуострове.

Мун Чжэ Ин рассказал, что тоже написал письмо в дружелюбном тоне и поблагодарил Ким Чен Ына за предпринятые шаги по приостановке ракетных и ядерных испытаний и переход от конфронтации к сотрудничеству. Президент Республики Корея надеется, что в 2019 году удастся добиться существенного прогресса в процессе денуклеаризации и снятии санкций с КНДР.

В прошлом году лидеры двух стран встречались три раза, причём осенью Мун Чжэ Ин лично отправился в Пхеньян. В скором времени также может состояться второй саммит Ким Чен Ына и президента США; первый прошёл 12 июня в Сингапуре.