Москва, 12 января, 2019, 12:54 — ИА Регнум. МХТ имени Антона Чехова откроет для зрителей закулисье, сообщает 12 января портал Teatral-online.ru.

A.Savin, Wikimedia Commons Здание МХТ имени Чехова

27 января все желающие смогут посетить те закоулки культурного учреждения, которые в обычные дни недоступны зрителю.

«Мы даже пригласим в гримуборные Константина Станиславского и Олега Ефремова и покажем рабочий кабинет Владимира Немировича-Данченко», — отмечают в МХТ.

Целью акции является приобщение населения к культурной жизни, знакомство публики с историей одного из знаменитейших театров страны. Желающие смогут проникнуть за кулисы всех трех сцен театра.