Сингапур, 12 января, 2019, 10:05 — ИА Регнум. США и КНДР рассматривают Вьетнам как наиболее вероятное место проведения второго американо-северокорейского саммита на высшем уровне. Об этом сегодня, 12 января, пишет сингапурская газета The Straits Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

По данным издания, представители США и Северной Кореи рассматривают несколько вариантов места проведения вторых переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Наряду с Вьетнамом также рассматривается Таиланд, и эта страна устроила бы обоих лидеров, так как у нее есть дипломатические отношения и с США, и с КНДР. В Таиланде переговоры могли бы пройти как в Бангкоке, так и на острове Пхукет или в курортном городе Хуахин.

Однако главным препятствием проведения переговоров Таиланде является то, что в стране должны пройти всеобщие парламентские выборы, которые власти обещали организовать не позднее марта.

В итоге Вьетнам является наиболее вероятным местом проведения переговоров Трампа с Ким Чен Ыном. Скорее всего саммит пройдет в городе Дананг, где в 2017 году проводился саммит АТЭС, участие в котором принимали лидеры многих стран, в том числе и Трамп. Плюсом Дананга является то, что в этом месте легко можно обеспечить высокий уровень безопасности, чего требует северокорейская сторона.