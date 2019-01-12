Москва, 12 января, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Представители советской и российской космической отрасли провели торжественную церемонию возложения цветов на Красной площади накануне 112-летия со дня рождения Сергея Павловича Королёва. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Roscosmos.ru Возложение цветов на Красной площади

В церемонии на месте захоронения у Кремлёвской стены приняли участие советские и российские космонавты, представители предприятий ракетно-космической отрасли и родственники Сергея Павловича. Делегацию «Роскосмоса» возглавлял директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Напомним, один из основоположников ракетно-космической промышленности СССР Сергей Павлович Королёв родился 12 января 1907 года.

Под его руководством состоялся запуск первого искусственного спутника Земли и полёт первого космонавта Юрия Гагарина.