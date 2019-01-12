Вашингтон, 12 января, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс опровергла информацию, обнародованную в статье газеты The New York Times, о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) после отставки его директора Джеймса Коми якобы негласно начало проверку действий президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление Сандерс сделала накануне, 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным NYT, ещё в ходе президентской гонки в 2016 году у ФБР якобы появились подозрения относительно «связей» Трампа с Россией. Но на тот момент ведомство почему-то решило повременить с расследованием, так как якобы не было уверено в том, как именно подойти к проверке такой значимости и масштаба, что звучит весьма абсурдно.

А уже потом, после того как Трамп пришёл к власти и уволили директора ФБР Джеймса Коми, в ФБР якобы было начато негласное расследование действий Трампа, результаты которого так нигде пока и не появились. И расследование это началось в тот момент, когда ФБР руководил заместитель Коми Эндрю Маккейб.

Сандерс заявила, что информация, опубликованная в статье NYT, не соответствует действительности.

«Это абсурд. Джеймс Коми был уволен, потому что он опорочивший свою репутацию политик, а его заместитель Эндрю Маккейб, который руководил в то время, — известный лжец, уволенный из ФБР», — сказала Сандерс.

Также пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что политика Трампа в отношении России крайне жестка и несравнима с политикой предыдущего президента Барака Обамы, который «позволил России и другим иностранным противникам помыкать Америкой».