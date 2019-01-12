Якутск, 12 января, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара в многоквартином жилом доме в Якутске. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

Hans Пламя

Информация о возгорании поступила в региональное ГУ МЧС РФ в 07:41 по местному времени (01:41 мск). Пожар произошёл в жилом многоквартирном доме в Якутске на улице Семёна Данилова. Площадь возгорания составила 600 кв. метров.

В тушении пожара задействованы 53 человека личного состава и 12 единиц техники. Был создан оперативный штаб тушения пожара. В данное время пожар локализован.

В результате пожара погиб один человек, эвакуированы 50 жильцов дома. Все эвакуированные размещены по знакомым и родственникам.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины в результате пожара в частном доме в городе Нальчике в Кабардино-Балкарии. Причины и обстоятельства пожара выясняются.