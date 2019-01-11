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Пожар произошел в столице Кабардино-Балкарии, найдено тело женщины

Происшествия

Личность погибшей устанавливается

Нальчик, 11 января 2019, 17:02 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии произошел пожар, при котором есть жертвы. Сгорел частный дом на улице Канукоева в Нальчике. Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС 11 января около 11:00.

Уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован. На месте происшествия было обнаружено тело женщины. В настоящее время ее личность, а также причины и обстоятельства пожара выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отметили в МЧС, сгоревший дом был заброшенным, в нем никто не жил.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году при пожарах в Кабардино-Балкарии погибли всего семь человек. Еще 46 человек пострадали. Всего за прошедший год в республике произошло 520 пожаров, сумма ущерба от которых превысила 93 млн рублей

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Пожары в жилых домах
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