Оттава, 12 января, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Три жителя Оттавы (Канада) стали жертвами наезда автобуса на остановку, заявил глава города Джим Уотсон в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Несчастный случай, трагедия, смерть, убийство

«В результате происшествия с автобусом в Уэстборо пострадали 23 человека, три человека погибли», — сказано в твите Уотсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель грузовика, который протарнил автобус с хоккеистами канадской молодежной команды «Хамболд Бронкос» в апреле 2018 г., признал свою вину в их гибели. Погибли 16 человек.