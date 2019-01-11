Москва, 12 января, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Филипп Киркоровможет быть отправлен на песенный конкурс «Евровидение-2019» в Израиль.

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Также среди семи претендентов — Ольга Бузова, Сергей Лазарев, рэпер Егор Крид, исполнительница Manizha, бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова и экс-участник российских отборочных туров Александр Панайотов.

Напомним, на этот раз конкурс пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Артисты выступят на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv в Тель-Авиве.