Москва, 11 января, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ashely Moreno Арест

«Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала мужчина задержан сотрудниками полиции», — сказала собеседница агентства.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 11 января здание Павелецкого вокзала было осмотрено кинологами после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Никаких опасных предметов в здании обнаружено не было. В полиции вскоре сообщили об установлении личности подозреваемого в совершении звонка.