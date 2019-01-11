Иерусалим, 11 января, 2019, 21:35 — ИА Регнум. ВВС Армии обороны Израиля атаковали два объекта на территории сектора Газа, сообщает 11 января пресс-служба вооруженных сил Израиля.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

Военные Израиля утверждают, что авиаударам были подвергнуты объекты движения ХАМАС, а сами атаки были предприняты в ответ на беспорядки, происходящие на границе.

Напомним, 11 января на границе сектора Газа резко активизировались участники многомесячной акции протеста палестинцев «Марш возвращения». По разным данным, в акциях протеста участвовали не менее 13 тыс. человек.

По сложившейся за несколько месяцев схеме, каждую пятницу крупные группы палестинцев выходят к границе сектора Газа, бросают в израильских силовиков камни и самодельные взрывные устройства. Почти каждая пятница в ходе «Марша возвращения» завершается гибелью или ранениями нескольких человек.