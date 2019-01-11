Москва, 11 января, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Цены на бензин в России в 2019 году будут расти в пределах уровня инфляции. Об этом 11 января заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

По его словам, увеличение розничных цен на бензин на 1,7% в начале января, о котором ранее сообщили в ФАС, был обусловлен повышением НДС.

«А так в течение года в пределах уровня инфляции, наверное, цены будут повышаться, но не выше. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, тем не менее такие предельные параметры установлены в течение года», — сказал министр.

Напомним, по оценке Росстата, цены на автомобильный бензин в России в декабре понизились в среднем на 0,1%, а за весь 2018 год — выросли на 9,4%.