Нижний Новгород, 11 января, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Работы по возведению переправы через Волгу из сена и льда приостановлены. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Дорога

По словам директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства города Романа Колосова, по замыслу инициаторов проекта, переправа должна была соединить Нижний Новгород с Бором. Однако такие работы должны вестись под строгим контролем.

«Однако в этом случае возведение переправы администрацией Нижнего Новгорода, МЧС и Росприроднадзором не согласовано», — отметил Колосов.

Переправу планировала возводить компания из Казани по уникальной технологии.

В настоящее время администрация Нижнего Новгорода направила обращение в природоохранную прокуратуру для выяснения обстоятельств строительства переправы, сообщает «НТА-Приволжье».

ИА REGNUM напоминает, 11 января открыто движение легкового транспорта по наплавному мосту через Оку в Павловском районе Нижегородской области. Пока по ледовой переправе смогут передвигаться автомобили массой до 5 тонн, машины экстренных служб: скорая помощь, полиция, пожарные, а также пешеходы.

Предварительно планируется после 15 января пустить по переправе остальной транспорт массой до 15 тонн.