Великий Новгород, 11 января, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Финансирование мероприятий в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени, которые в июне 2019 года пройдут в Пскове, превысило 10 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 11 января, на медиафоруме «Россия и Ганза» в Великом Новгороде.

Adm.nov.ru Участники медиафорума «Россия и Ганза» в Великом Новгороде

Глава Пскова подчеркнул, что первоначальная смета мероприятий была вдвое больше — Международные Ганзейские дни в Пскове в 2019 годе не совмещены ни с какими другими торжествами, как обычно бывает в других городах (например, в Ростоке (Германия) одновременно с Ганзейскими днями отмечался 800-летний юбилей города и 600-летие местного университета, — прим. ИА REGNUM). Однако и финансирование в объёме более 10 млрд рублей для Пскова с бюджетом около 4 млрд рублей — серьёзная сумма.

В программу подготовки вошли реконструкция ансамбля Кремля и Окольного города, работы в рамках туристического кластера «Псковский» (около 500 млн рублей только в 2018 году), реконструкция здания бывшей гостиницы «Интурист» под студенческий кампус ПсковГУ (450 млн рублей), реконструкция стадиона «Машиностроитель» (750 млн рублей) и другие объекты.

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Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове пройдут 27−30 июня 2019 года. Право провести у себя ежегодную встречу городов-участников Ганзейского союза Нового времени Псков выиграл в 2013 году. Очерёдность проведения этого мероприятия расписана до 2036 года, в России международные Ганзейские дни проводились только один раз — в 2009 году в Великом Новгороде. Событию в Пскове указом президента придан федеральный статус, организационный комитет по подготовке 39-х Международных Ганзейских дней возглавляет вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медиафорум «Россия и Ганза» организовало Новгородское областное отделение Союза журналистов России с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.