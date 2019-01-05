Псковская область получит более 94 млн рублей на реконструкцию библиотеки

Псков, , 18:54 — REGNUM Псковская область получит в 2019 году 94,6 млн рублей на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Всего на софинансирование капительных вложений в реконструкцию объектов культуры в восьми регионах России из федерального бюджета в 2019—2021 годах будет направлено более 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — в 2019 году

Федеральные средства предусматриваются также для реконструкции Национальной библиотеки Республики Бурятия в Улан-Удэ, Национального музея Республики Северная Осетия — Алания во Владикавказе, Национальной библиотеки Удмуртской Республики в Ижевске, Русского республиканского драматического театра им. М.Ю.Лермонтова в Республике Хакасия, Забайкальского краевого драматического театра, Мурманского областного краеведческого музея, здания страхового товарищества «Саламандра» (1913−1914 годы) в Омске.

В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, чтореконструкция Псковской областной универсальной научной библиотеки должна быть проведена в 2019 году — библиотека вошла в список инфраструктурных объектов для подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года.

Читайте также: Десять лет спустя: международная Ганза собирается в Россию

Напомним, здание Псковской областной универсальной научной библиотеки на улице Профсоюзной было построено в 1962 году и с тех пор не ремонтировалось. Библиотека была рассчитана на 500 тыс. книг, но сейчас в её фондах — около 2 млн экземпляров изданий. После реконструкции площадь хранения намерены увеличить более чем на 200 кв м, а также оборудовать лабораторию по восстановлению раритетных экземпляров.