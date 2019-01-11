В Афинах полиция разогнала слезоточивым газом митинг учителей
Афины , 11 января, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В центре Афин греческая полиция применила слезоточивый газ против учителей, вышедших на акцию протеста, сообщает 11 января греческий телеканал Skai.
По информации телеканала, учителя протестовали против законопроекта о новом порядке приема на работу в госсектор, затрудняющего прием сотрудников на постоянную работу и провоцирующего безработицу учителей.
Между полицией и почти двумя тысячами протестующих начались столкновения в ходе их попытки пройти к резиденции премьер-министра Греции.
Полиция применила дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Как сообщает телеканал, ссылающийся на участвовавших в акции протеста парламентариев и политиков, забастовку и митинг учителя продолжат с 14 января.
Напомним, в Греции не прекращается финансово-экономический кризис. Власти Евросоюза требуют от правительства страны сокращать социальные расходы госбюджета.