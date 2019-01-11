Афины , 11 января, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В центре Афин греческая полиция применила слезоточивый газ против учителей, вышедших на акцию протеста, сообщает 11 января греческий телеканал Skai.

(сс) George Laoutaris Полиция Греции

По информации телеканала, учителя протестовали против законопроекта о новом порядке приема на работу в госсектор, затрудняющего прием сотрудников на постоянную работу и провоцирующего безработицу учителей.

Между полицией и почти двумя тысячами протестующих начались столкновения в ходе их попытки пройти к резиденции премьер-министра Греции.

Полиция применила дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщает телеканал, ссылающийся на участвовавших в акции протеста парламентариев и политиков, забастовку и митинг учителя продолжат с 14 января.

Напомним, в Греции не прекращается финансово-экономический кризис. Власти Евросоюза требуют от правительства страны сокращать социальные расходы госбюджета.