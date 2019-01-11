Душанбе, 11 января, 2019, 19:03 — ИА Регнум. В 2018 году Таджикистан импортировал 446 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму $310,8 млн, сообщает сегодня, 11 января, «Авеста» со ссылкой на статистические данные профильных ведомств.

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Таким образом в минувшем году страна увеличила импорт нефтепродукции как в количественном, так и в денежном выражении: на 20,7 тысяч тонн и на $44,9 млн. по сравнению с итогами предыдущего 2017 года.

Отмечается, что основными поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан по-прежнему остается Россия. Кроме того, свою продукцию в эту страну экспортируют Туркмения, Казахстан и другие страны.

Часть ГСМ контрабандой поступает в страну с территории Киргизии.