Сеул, 11 января, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Представители автомобилестроительной компания Hyundai Motor Company сообщили, что 23 января в продажу поступит первый в мире лимитированный автомобиль по мотивам вселенной Marvel — Kona Iron Man .

Kona Iron Man Edition

Известно, что данный кроссовер будет продаваться в мире в ограниченном количестве. Всего будет выпущено 7000 машин, 1700 из них попадут на рынок Южной Кореи.

Элементы внешнего и внутреннего дизайна кроссовера напоминают броню Железного человека. Одной из характерных черт Kona Iron Man стала уникальная передняя оптика с оригинальными дневными ходовыми огнями, напоминающими глаза шлема Железного человека.

Также модель имеет узор в форме шлема брони на крыше, V-образную выштамповку на капоте и эмблемы на передних крыльях. На задних дверях автомобиля располагаются логотипы Stark Industries.

Автомобиль выполнен в эксклюзивном матово-сером цвете Iron Man, включая тёмную хромированную фальшрадиаторную решётку. Внутри салона также имеются характерные черты дизайна супергероя: специально изготовленные сиденья, подпись Тони Старка на ручке селектора и фирменный проекционный дисплей, интерфейс которого имеет характерный дизайн.