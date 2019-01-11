Москва, 11 января, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Жители России определили место положения страны среди других стран мира по нескольким параметрам. Так, по мнению 37% граждан, по уровню экономического развития Россия находится между 10-м и 50-м местами. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

В первую десятку поместили нашу страну 21% опрошенных (на 8 п.п. меньше, чем год назад), на места с 50-е по 100-е — 20%. В числе самых отстающих стран мира Россию видят 10% респондентов.

По материальному положению населения наша страна находится между 10-м и 50-м местами, так думают 30%, чуть меньше считают (27%), что ее место — между 50-м и 100-м. При этом 21% по этому параметру причисляют страну к отстающим.

По степени защиты прав и свобод граждан Россию 28% граждан ставят на места с 10-го по 50-е. По уровню безопасности личности — или на эту же позицию (31%), или в первую десятку (27%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 16 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Подробнее: Эмигрировать из России не собираются 88% граждан

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, граждане РФ любят свою Родину. Эмигрировать из России не собираются 88% граждан. Чаще уехать из страны хотят молодые люди в возрасте 18−24 лет.

Читайте также: Путин призвал граждан РФ заботиться о Родине