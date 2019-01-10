Ростов-на-Дону, 10 января, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Птичий грипп вновь мог стать причиной падежа индейки на производственных площадках агрохолдинга «Евродон». По факту гибели птицы назначена проверка. Результаты лабораторных исследований станут известны в течение 10 дней.

Индейка

Как сообщают источники, погибло более 5 тыс. голов птицы.

«При вскрытии первых погибших птиц у них обнаружили водянку, что не совсем характерно при птичьем гриппе. Что касается причины заражения, сейчас рассматривается две версии: технологический фактор, когда кто-то мог случайно занести вирус, и сознательное действие. Тем более, в момент заражения в корпусах находилось минимальное число людей», — цитирует РБК собственный источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кризис, наступивший у крупнейшего производителя индейки в России — агрохолдинга «Евродон», стал одним из главных экономических событий 2018 года. Предприятие начало терпеть убытки после того, как на площадках компании был обнаружен птичий грипп. Вирус нанёс многомиллионный ущерб компании, возместить который в короткие сроки не удалось.

В декабре прошлого года ГК «Евродон» было перечислено из регионального бюджета около 144 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из федерального и областного бюджета. Также региональные власти планируют возместить ущерб, который нанёс предприятию птичий грипп, на сумму 180,5 млн рублей.