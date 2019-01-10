Ереван, 10 января, 2019, 22:51 — ИА Регнум. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обнародовал показатель инфляции в Армении по итогам 2018 года.

«Вопреки прогнозам, что в 2018 году будет зафиксирована инфляция в размере 3% или даже 3,5−4%, она составила 1,8%», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, в какой-то момент темпы инфляции настораживали, но правительство и Центральный банк смогли сдержать инфляцию.

Согласно госбюджету, инфляция в Армении на 2018 год запланирована на уровне 4% (±1,5%).

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