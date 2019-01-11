Москва, 11 января, 2019, 10:00 — ИА Регнум. 2019 объявлен в России Годом театра. С этой инициативной выступил председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин на заседании президентского Совета по культуре и искусству.

Джеймс Хэйллар. В театре

«Мне бы очень хотелось, чтобы 2019 год стал Годом театра, — обратился Калягин к президенту РФ Владимиру Путину. — Большое количество театров, вы знаете, нуждаются в капитальном ремонте. Много чего. И по образованию могли бы решить, и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить».

24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» состоится презентация-открытие Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.

В пресс-конференции, которая начнется в 18:00,примут участие: советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, художественный руководитель Театра-студии САС Сергей Соловьев, публицист, декан факультета Высшая школа телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова Виталий Третьяков, президент группы «ГУТА» меценат Алексей Харин.

После пресс-конференции гостям вечера будет представлен вернисаж из кино‑ и фоторабот Сергея Соловьева. По окончании презентации в 19:45 мин в большом зале Императорского яхт-клуба состоится показ спектакля Театра-студии САС молодого режиссёра Татьяны Самбук «Княжна Мери». Это инсценировка лермонтовского «Героя нашего времени», сделанная с предельно бережным отношением к первоисточнику, отмечают критики. По их словам, создатели спектакля не стремились осовременить текст, произведение пересказывается со сцены от первого лица. Это качественно новая постановка и по сценическому решению, и по замыслу. Роли исполняют восемь студентов ВГИКа, поступившие в мастерскую Сергея Соловьёва в 2015 году и являющиеся на данный момент актерами Театра-студии САС. Премьера спектакля состоялась 12 ноября 2017 в БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Среди гостей мероприятия кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты, актеры Сергей Гармаш, Александр Збруев, режиссеры Римас Туминас, Борис Юхананов, Иосиф Райхельгауз, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, кинооператор Юрий Клименко, актрисы Рената Литвинова, Юлия Снигирь, кинорежиссеры Анна Меликян, Егор Баранов, скульптор Алексей Благовестнов, другие выдающиеся общественные деятели, деятели культуры, медицины и образования.

26 января в выставочном зале RedOctober на территории «Красного Октября» будет показан второй спектакль Театра-студии САС «Иванов» по одноименной пьесе А. П. Чехова (режиссер Сергей Соловьев). Сергей Соловьёв впервые обратился к пьесе в 1963 году. Только через 55 лет он представил премьеру спектакля «Иванов», где главный герой — не плохой и не хороший, где Сарра и Сашенька — не ангелы и не «исчадия ада», а просто женщины, испытывающие любовь и постигающие, как невозможно сложна эта простейшая вещь. В этом спектакле занят почти весь соловьёвский курс последнего набора, играют они не «драму» и не «трагедию», не только комедию, но и фарс, иногда вдруг с немодной тургеневской обнаженностью, открывая зрителю душу, — впрочем, жанр этого спектакля и вовсе определить невозможно. Многожанрово, как сама жизнь.

Премьера состоялась 14 ноября 2018 года в Академическом театре им. Евг. Вахтангова.