Санкт-Петербург, 10 января, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Горожане жалуются на плохую уборку улиц и дворов, автобусы буксуют, машины слетают в кювет, а дворников найти не могут

Дарья Драй ИА REGNUM Снежная дорога

Петербуржцы в начале 2019 года принялись с теплотой вспоминать бывшего губернатора Георгия Полтавченко, при котором столько снега на Северную столицу не обрушивалось — либо его всё же быстрее убирали. Жалобы на плохо очищенные улицы доносятся со всех районов города — от центра до Шушар.

По данным Смольного, за первую неделю января в 2019 году выпало в пять раз больше осадков, чем за тот же период в прошлом году. Всего с начала зимы в Петербурге выпало более 70 сантиметров снега.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга сообщила, что пыталась проконтролировать своевременную уборку снега и наледи, проверила 840 объектов и обнаружила нарушения требований к зимней уборке на 53 территориях, в том числе объектах, улицах и дорогах, на 122 кровлях нежилых зданий и 23 зонах производства работ.

Дарья Драй ИА REGNUM Снежная гора на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль в снегу на Литейном проспекте

Параллельно прокуратура одного только Адмиралтейского района установила, что на подведомственной территории с 1 декабря по 9 января из-за гололеда в травмпункты обратились 29 человек, двоих пришлось госпитализировать. В основном это травмы верхних и нижних конечностей, плеча, ушибы грудной клетки и другие. Прокуроры проверили работу коммунального предприятия ГУДП «Центр» и нашли наледь на Большой Подьяческой улице и набережной Канала Грибоедова, а на проезжей части Садовой улицы и Столярного переулка «обнаружено массовое скопление снега».

«На момент осмотра территорий улично-дорожной сети по этим адресам мероприятия по уборке территории СПб ГУДП «Центр» не производились», — установил надзорный орган.

Дарья Драй ИА REGNUM Скользкие ступени

Дарья Драй ИА REGNUM Неубранный Литейный проспект

По словам петербурженки Виктории, канал Грибоедова «заслуживает отдельного упоминания в этой летописи». «Там исторически каждую зиму присутствуют ледяные колдобины под снегом на кривых и узких тротуарах», — заявила она в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Снежная гора на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль в снегу

Горожане активно делятся своими впечатлениями от путешествий по занесенным снегом улицам и преодолению завалов. Многие говорят, что «самый ужас — в центре». Так, на проспекте Художников, по сообщениям местных жителей, «не чистят вообще».

«В Адмиралтейском районе даже рядом с самим Домом Советов сущий ад», — сообщает Александр.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Литейном проспекте

Горожане пребывают под впечатлением, что «никто не прикасался к тротуарам с прошлого года» на улице Восстания, Некрасова, в Басковом переулке, на Большой Морской, набережной Мойки и Гороховой улице. Жалуются на стабильно обледенелый и заваленный снегом Васильевский остров, аналогичная ситуация на Петроградской стороне.

Если же снегоуборочная техника и выходит в рейд, жителей крайне забавляет, каким образом она избавляется от снега. «Петроградка в районе Чкаловской, Пионерская улица сегодня отлично была почищена: снег с дороги на тротуар накидали. Не помню такого ноу-хау, шел по дороге», — удивляется петербуржец Олег. Зато из-за снежных куч на проезжей части у Большого проспекта Петроградской стороны транспорт вынужден смещаться со своей полосы для подъезда к остановке на улице Шамшева.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Литейном проспекте

Стоит признать, что стихийное бедствие сближает петербуржцев. По словам Вадима Суходольского, когда автобус №11 застрял в куче неубранного снега на узкой улице и пытался выбраться, в салоне пассажиры хором вспоминали свои неубранные дворы и ругались, что «не чистят».

«Такова реальность сегодня, а не та, про которую пишут в смольнинских телеграм-каналах, где ситуация с уборкой в Петербурге нормальная, а город чистит «лопата Беглова». Вот только мы, простые петербуржцы, видим пока не лопаты, а кучи снега, мешающие даже общественному транспорту», — замечает он.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Караванной улице

«Лопату Беглова» врио губернатора Александр Беглов наказал раздать всем чиновникам, чтобы они усиленно помогали в зимней уборке. Однако результата пока не видно, и горожане не устают над этим иронизировать.

«Утро началось со стёба Беглова, обещавшего раздать главам муниципалитетов по лопате со своим именем. Поражает даже не количество снега, сколько лёд под ним», — замечает местная жительница Ольга.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Караванной улице

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш

Другие горожане делятся советами: после неоднократных падений они вообще стараются не ходить по тротуарам, предпочитая проезжую часть, так как с крыш домов свисают «легендарные питерские сосули».

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане идут по скользкой дороге

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Манежной площади

«С уборкой в городе, конечно, творится полный бедлам. И одна из главных проблем из года в год — тотальная несогласованность между ведомствами и «горячими линиями», особенно в отношении уборки внутриквартальных и придомовых территорий. Где-то дворы прирезаны к дому (зона ответственности УК), где-то они находятся на балансе у муниципалов. В итоге людей тупо футболят по кругу, даже в пресловутом 004», — заявляет координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев.

По его словам, ни в одном муниципалитете Пушкина нет в открытом доступе действующей схемы уборки дворовых территорий с номерами конкретных служб, чтобы жители чётко знали, кто за что отвечает и куда следует обращаться.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на Итальянской улице

Горожане при этом сетуют, что часто не могут дозвониться до экстренных служб и «зимних горячих линий».

«Когда снег будут чистить в Шушарах?» — задают местные жители вопрос, впечатляющий своей наивностью. В ответ остроумцы находят варианты вроде «когда растает», «завтра», «весной», «администрация точно знает ответ». Но некоторые петербуржцы вспоминают, как 8 января в Шушарах улицы блистали — а всё потому, что туда планировал нагрянуть с визитом сам Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снежные горы на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Невском проспекте

«Почему у нас всё делается через показуху? Ну, не убирают в Шушарах дороги, нет парковочных мест, так нет же, надо за 3−4 дня до комиссии разгребать с 5 утра снег, который месяц никто не убирает и не вывозит, и эвакуировать машины. Руководители администрации, УК, именно руководители, свиньи вы порядочные, совесть у вас есть, с ночи стоит грохот», — заявила жительница Шушар Ксения.

По ее словам, она даже дозвонилась в управляющую компанию, где ей сообщили, что к приезду комиссии надо срочно всё убрать, так что остановить работы они не могут.

«Так этим надо каждый день заниматься! — негодует она. — Кому нужна эта показуха? А уедет комиссия, опять ни пройти, ни проехать будет?».

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Невском проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Невском проспекте

«В этом году чистят хреново. Может, новый и.о. губернатора ещё не адаптировался на новом посту. Центр, Невский — пешеходы падают через одного», — рассуждает Тимур.

В Купчино, говорят местные жители, не только не почищены дворы и дорожки, но и мусор не вывозят несколько дней. На улице Черняховского, Роменской и Днепропетровской заявляют о сугробах в 1,5 метра высотой и огромных сосульках.

«Проблема будет решена, как только власть лишат машин. Не ходят они по России пешком», — пришла к выводу петербурженка Галина.

Дарья Драй ИА REGNUM Трудности выхода из машины

Дарья Драй ИА REGNUM Работа дворников у арки Главного штаба

На севере Петербурга ничуть не лучше. На Гражданском проспекте троллейбусы один за одним буксуют на остановках, поскольку под колесами — лёд. А их пассажиры падают, заходя или выходя из салона.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Большой Морской

Дарья Драй ИА REGNUM Трудности пешеходов на Большой Морской

Ледяной покров на проезжей части уже привел к увеличению числа ДТП, в том числе связанных с наездами на пешеходов и дорожные объекты. Так, 9 января на Кондратьевском проспекте водитель не справился с управлением и сбил несколько пешеходов. Молодая женщина получила тяжелые травмы. 10 января на улице Седова легковой автомобиль сбил двух девушек и врезался в эвакуатор. Помимо пешеходов, пострадала и пассажирка легковушки. А на Выборгском шоссе водитель такси врезался в остановку, не сумев затормозить перед маршруткой. Был травмирован стоявший на остановке мужчина.

Дарья Драй ИА REGNUM Трудности пешеходов на Большой Морской

Дарья Драй ИА REGNUM Набержная Мойки в снегу

…По словам граждан, проблема с уборкой снега этой зимой зафиксировалась еще в декабре. Уже тогда невозможно было передвигаться по улицам Жуковского, Некрасова — люди натыкались на сплошные ледяные глыбы, которые при небольшой оттепели превращались в каток. В итоге приходилось либо пробираться под крышей под угрозой схода снежных масс или падения сосулек, либо по проезжей части.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

«Передвижение по Петербургу пешком в эти дни стало весьма опасным делом. Особенно для пожилых людей, пробирающихся сквозь посыпанные солью обледенелые надолбы. Не уверен, что следующие 100 дней многие петербуржцы проживут без травм и увечий на кое-как убранных улицах», — предположил политолог Дмитрий Гавра, на днях анализировавший итоги работы Александра Беглова в его первые сто дней на посту.

Дарья Драй ИА REGNUM Неубранная проезжая часть набережной Мойки

Дарья Драй ИА REGNUM Метель в Петербурге

Комитет по благоустройству 10 января заявил, что всего за сутки с улиц Петербурга вывезли 47 тысяч кубометров снега. Дороги и тротуары убирали 1150 единиц спецтехникики, заявляют в Смольном. По распоряжению Беглова на 200 единиц увеличили число самосвалов и погрузчиков.

«Снег идет без остановки вторую неделю. Несмотря на то, что службы уборки работают круглосуточно, обстановка на улицах, конечно, непростая», — заметила пресс-секретарь комитета Ольга Гнездилова.

Дарья Драй ИА REGNUM Трудности пешеходов на Гороховой улице

В ближайшие дни обстановка точно не улучшится. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 11 января в регионе ожидается сильный снегопад и налипание мокрого снега, а также местами усиление порывов ветра до 15−18 м/с.