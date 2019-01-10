Банги, 10 января, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Россия уже давно сотрудничает с ЦАР в сфере безопасности, но создание полноценной военной базы будет очень серьезным шагом, и сначала нужно оценить его целесообразность, а также политические риски, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 10 января, комментируя сообщение о возможном появлении российской базы в Центрально-Африканской Республике.

Mil.ru Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра

Ранее министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра в интервью РИА Новости заявила, что на территории страны может появиться военная база РФ. Такая возможность предусмотрена межправительственным соглашением сторон о военном сотрудничестве, которое было подписано в августе 2018 года.

Россия сегодня активно возвращается в Африку, поэтому заявление министра обороны ЦАР представляет большой интерес.

Надо сказать, что Россия очень активно сотрудничает с ЦАР в сфере безопасности. На территории страны достаточно давно действует российская частная военная компания «Вагнер», российские инструкторы участвуют в обучении местных сил и т. д.

Создание полноценной военной базы будет очень серьезным шагом. Сначала нужно оценить его целесообразность, экономические затраты и выгоды, политические риски. Активное вовлечение России в африканские дела встречает серьезное непонимание и противодействие в той же Франции. Впоследствии могут столкнуться интересы России и Китая, который также активно инвестирует в Африку, — отметил Леонид Нерсисян.