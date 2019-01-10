Москва, 10 января, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В Московской городской думе придумали, как сделать парковку в центре столицы бесплатной и не бояться штрафов. Способ оказался предельно простым — все расходы на стоянку и оплату штрафов погасят за счет городского бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM. К сожалению, правило это применят не ко всем, а только к самим депутатам и сотрудникам городской думы. На остальных денег, по-видимому, не нашлось.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Зато на себе любимых народные избранники решили не экономить и закупают услуги по экспедиционному и автотранспортному обслуживанию. За этим витиеватым названием скрывается простой наём элитных автомобилей для служебного, а возможно, и не только служебного, пользования. Цена вопроса более 222 миллионов рублей. В техническом задании, которое среди прочих документов размещено на официальном сайте госзакупок, оговорено, что поставщик обязан предоставить 48 автомобилей бизнес-класса, 10 автомобилей эконом-класса и 2 микроавтобуса с водителями-экспедиторами.

В сопутствующие расходы, которые исполнитель должен будет выполнять за счет бюджетных средств, помимо ремонта, обслуживания, заправки горючим, включили два пикантных пункта: оплату парковки на городских стоянках и штрафов за нарушение ПДД. Особую остроту этим условиям придает тот факт, что совсем недавно московские власти существенно повысили стоимость парковки и штрафа для тех, кто не заплатил за стоянку. Видимо, новые тарифы больно бьют по карманам не только простых москвичей, но и депутатов. Поэтому народные избранники и решили таким находчивым способом избавить себя от ненужных им трат. Зато простым жителям и гостям Москвы придется оплачивать парковку и за себя, и за своих избранников.