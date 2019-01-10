Москва, 10 января, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В 2018 году Центробанк России сократил долю в долларе (24,4% активов) и нарастил долю в юанях (14,7%) и евровалюте (32%). Помимо этого, увеличилась доля японской иены (4,5%). Юань за год (июнь 2017 — июнь 2018) показал доходность в 3,2%, в то время как доходность в долларе оказалась на уровне 0,35. Это следует из «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Tax Credits Доллар

«С одной стороны, Россия уже объявила курс на дедолларизацию. С официальной точки зрения это означает, что доля доллара в международных расчетах должна сокращаться в пользу альтернативных вариантов. Однако к реализации этой идеи стоит подходить аккуратно и без спешки: снижение доли доллара не означает, что он утратил статус мировой резервной валюты. В случае биржевой и финансовой качки доллар будет выглядеть крепче многих.

С другой стороны, расширение доли юаня может означать, что Россия не ждет осложнений в мировых торговых процессах и не прогнозирует девальвацию юаня. Эта ставка неоднозначная. Здесь очень многое зависит от хода переговоров между США и Китаем по новому торговому соглашению». — пояснила Бодрова.

Если диалог пойдет не так, как видится Пекину или Вашингтону, и к апрелю не будет официального документа, регламентирующего взаимную торговлю, мировые торговые войны выйдут на новый уровень, и Китай будет вынужден защищать свою экономику, девальвируя национальную валюту. Это только один из множества вариантов, которые могут быть реализованы.

«Что касается расширения доли иены, то тут все довольно просто. Иена традиционно считается защитным рыночным активом, она хорошо работает в периоды биржевой турбулентности», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля американского доллара в российских золотовалютных резервах снижена Банком России до исторического минимума в 21,9%.

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