Санкт-Петербург, 10 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Неизвестные преступники похитили декоративный элемент с ограждения Александровской колонны на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Полиция ведет поиски злоумышленников.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Как сообщили 10 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в среду, 9 января, около 21:00 мск наряд полиции УМВД по Центральному району Петербурга обнаружил отсутствие декоративного элемента с ограждения колонны.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в Главке полиции.

Александровская колонна (Александрийский столп, по образному выражению А. С. Пушкина) возведена в 1834 году по указу Николая I и проекту Огюста Монферрана в честь победы русского оружия над Наполеоном. Колонну венчает ангел, черты лица которого напоминают лицо императора Александра I, возглавлявшего Россию в период Отечественной войны 1812 года.

Ограждение колонны уже не раз страдало от вандалов, которые отламывали металлический орнамент в виде двуглавых орлов. Однако в последние годы подобные ЧП не отмечались.