Вашингтон, 10 января, 2019, 02:57 — ИА Регнум. Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

NASA Вход в атмосферу

Уточняется, что «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января.

Напомним, «Космос-2430» стартовал в конце октября 2007 г. Он являлся аппаратом системы предупреждения о ракетном нападении «Око». Спутник был рассчитан на мониторинг запусков американцами межконтинентальных баллистических ракет.

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