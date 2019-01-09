Москва, 10 января, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Доля американского доллара в российских золотовалютных резервах снижена Банком России до исторического минимума в 21,9%, передает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Данные взяты из отчета Банка России за второй квартал 2018 года (на конец июня 2018 г.). Доля доллара упала до уровня 21,9%. Предыдущий уровень составлял 43,7% — это было в конце марта 2018 г.

Причина сильного падения доли американкой валюты в российских резервах — распродажа Москвой гособлигаций США в апреле — мае 2018 г. В течение этих двух месяцев Банк России избавился от этих ценных бумаг на сумму в $81 млрд. Теперь резервы ЦБ в долларах составляют $100 млрд (падение с $201 млрд).

Резервы России в других валютах напротив выросли. Так, в евро они составляют $147 млрд (рост с $102 млрд, + $44 млрд), в юанях — $67 млрд (рост с $23 млрд, + $44 млрд) и в японских иенах — $20,6 млрд (с нуля).

Перевод российских резервов из доллара в евро, юани и иены за II квартал минувшего года составил $100 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. ЦБ увеличил долю вложений в гособлигации США до $14,629 млрд с $14,419 млрд, которые были в сентябре.