Тула, 9 января, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Рязань станет восьмой «Новогодней столицей России» после Тулы, в которой отгремели праздничные мероприятия. Проект «Тула — новогодняя столица» стартовал 7 декабря и завершился 7 января. Но атмосфера праздника сохранится надолго.

Tularegion.ru «Тула – новогодняя столица России»

«Получив статус новогодней столицы России мы провели большую работу по всем направлениям. Это касается и новогоднего оформления города, и праздничных мероприятий, и работы волонтеров, которые встречали гостей. А также приятных бонусов, которые получали все приезжающие по карте гостя», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Нам многому есть чему поучиться у туляков», — призналась заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Следующей новогодней столице придется «изрядно попотеть», чтобы удивить гостей из других регионов, признают многие. А пока о том, какую планку задала Тула в начале 2019-го.

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План перевыполнен

В тульском правительстве подчеркнули, что не ожидали такого наплыва туристов из российских регионов. Мероприятия проекта «Тула — Новогодняя столица России» посетили более 200 тысяч человек, из них более 64 тысяч — иногородние и иностранцы. По данным местных властей, были гости из 51 региона России, Белоруссии, Голландии, Португалии, Вьетнама, Китая, Германии, Израиля, Франции, Молдавии, Украины, Чехии, Бутана, Ливана и Казахстана. Средний возраст гостей 25−35 лет.

«Гостиницы переполнены, в Туле очень много гостей. Организовывая проект, мы рассчитывали выдать 20 тысяч бейджей «гость Тулы», но уже на данный момент выдано их больше 60 тысяч. И это речь идет о тех туристах, которые заполнили анкеты, чьи паспортные данные мы проверили. Но мы понимаем, что далеко не каждый гость Тулы получил бейдж. Все новогодние праздники, а не только в новогоднюю ночь, загрузка гостиниц была пиковая — порядка 98 процентов [для сравнения в декабре 2017 — 42%, в декабре 2018-го — 78%]. Теперь главное, чтобы люди, вернувшись домой, с теплом рассказывали коллегам, знакомым и друзьям о нашем городе», — сказал заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Рассказать действительно что есть. Бесплатный губернский каток, который, по последним данным, посетили более 13,5 тысяч любителей покататься на льду, новогодняя ель, которая заняла третье место в России по высоте (32 метра), оформление города, фотозоны, ярмарки, 3D-шоу на здании правительства, сказки и представления для самых маленьких, а в завершении хит-парад лучших фрагментов всех программ проекта и фейерверк.

По словам замгубернатора Федорищева, к организации новогодней столицы присоединились 240 объектов туриндустрии: 28 отелей, 94 ресторана и кафе, 4 туроператора, 30 музеев, кино и театров, 20 компаний такси, 73 сувенирных магазина и городских пространств, 9 парков и горнолыжных комплексов.

«Тула — Новогодняя столица России, поэтому неудивительно, что нас туда понесло! И я очень рада этому. Город оказался очень уютным, душевным и гостеприимным. При этом простой, совсем не пафосный. Богатый историей, город-Герой, славный своими оружием, мастерами, пряниками, самоварами, тульской гармонью. Очень красиво украшен, компактный, с прекрасной архитектурой, по таким местам гуляешь с огромным удовольствием. А потом говоришь: «Будет оказия, обязательно еще разок приеду», и приезжаешь не раз, и не два», — написала жительница Санкт-Петербурга Татьяна Макарова.

В тульском правительстве отметили «пряники», которые от проекта получила экономика региона. Точную цифру того, сколько область заработала пока не называют. Однако известно, что у городских ресторанов выручка по сравнению с прошлым годом в среднем выросла на 20%, а у сувенирных лавок — на 47%.

«Основные площадки расположились в центре — у Гостиного двора, Тульского Кремля, набережная реки Упа и все что вокруг. Мне понравилось, вроде ничем особым от Москвы не отличается, но все же что-то другое, может, атмосфера, может, люди, а может, плюсом идет бонус — всем гостям Тульской области (проверяли прописку в паспорте) путеводитель по городу, мини-пряник и бейдж гостя, дающий скидку в гостиницах и ресторанах», — отметил москвич Валентин Попов.

«Очень интересен тульский опыт работ с архитектурными формами — они уж очень хороши! Думаю, что мы еще приедем в Тулу: не нужно изобретать велосипед, а следует взять весь наработанный туляками опыт и привнести в него свой колорит, традиционный рязанский. Постараемся также красиво украсить свой город», — заметила зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, получая из рук главы Тулы Евгения Авилова символ «Новогодней столицы России» — хрустальную снежинку.

Тула ждет новый поток туристов

Уже весной и летом 2019 года Тула ждет второй, третий и последующие потоки туристов. На первом в 2019 году оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин подвел итоги проекта и обратил внимания на пожелания туристов по организации праздничных мероприятий. Люди хотели бы видеть более качественную классификацию гостиниц, туристы были недовольны и высокой загрузкой ресторанов, и иногда неподобающим поведением сотрудников общепита.

Глава региона отметил, что Тула в первый раз столкнулась с таким наплывом туристов, что может частично объяснить недочеты, но повторяться такого не должно. Тем более летом ожидается такой же поток. Руководитель области подчеркнул: туризм в Туле должен быть развит круглогодично, чтобы люди приезжали сюда отдыхать не только по праздникам, но и на выходных, и в отпуск. Для этого есть потенциал. Последнюю мысль Дюмина озвучили и гости, и жители Тульской области.

«Тула, правда, неузнаваема! И новая набережная Казанская великолепна, и Кремль, и новоиспеченная пешеходная улица Металлистов, но в «Искре» просто дух захватывает, — написала жительница Тулы Ксения Харитонова. - Я когда зашла, то аж прослезилась, что в нашем городе такая красота есть. Люди пританцовывают под музыку, фотографируются, общаются. Правда, здорово! Может, конечно, в масштабах Тулы, но меня город новогодний не разочаровал!»

Проект «Тула — Новогодняя столица России» подогрел интерес к городу у россиян, которые уже строят планы на повторные посещения.

«Познакомилась с этим городом и хочу снова туда съездить. Очень много интересного, исторического, традиционного в этом городе. Кремль, музеи, храмы, набережная — хочется еще раз посетить, — сказала жительница Серпухова Лилия Сабирова. — А пряники! Самовары! В общем, есть желание основательнее познакомиться с Тулой!»

Для бизнесменов, предпринимателей и инвесторов тоже придумали «тульский пряник». В 2019 году область планирует реализовать проект «ОДОБРЕНО! VISITTULA!». Таким образом власти хотят повысить качество услуг туриндустрии.

«Для каждой из категорий объектов будут разработаны стандарты, при соблюдении которых он становится участником проекта и получает дополнительные рекламные возможности, — объяснил Федорищев. — Объект, прошедший добровольную сертификацию в рамках проекта, получает специальную наклейку, подтверждающую высокий уровень обслуживания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тула — седьмой по счету город, кому удалось завоевать звание «Новогодней столицы России». До Тулы символ мероприятия — хрустальная снежинка — побывал в Казани, Вологде, Владимире, Сортавале (Карелия), Тамбове и Ханты-Мансийске.