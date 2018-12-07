Тула стала «Новогодней столицей России»

Тула, , 21:36 — REGNUM Угоститься чаем из тульского самовара, отведать знаменитых пряников и кое-чего новенького. Это малая часть того, что ждет жителей и гостей Тулы. Сегодня, 7 декабря. город предстал в официальном статусе «Новогодней столицы России», который перешел ему от Ханты-Мансийска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня также открылась всероссийская выставка-ярмарка новогодних сувениров, где выставлены изделия из 17 городов России и Белоруссии. Дед Мороз уже начал принимать письма в своей гостиной, а штаб по приему гостей Тульской области уже начал принимать первых туристов и раздавать информацию о всех прелестях «Карты гостя».

На Казанской набережной дети облюбовали больших белых медведей, устроив с косолапыми фотосессию. Изюминкой стала езда на упряжках с настоящими северными оленями. Здесь же туляки и гости послушали горловое пение.

Скоро стартует шоу ЗаМОРОZка» (всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек) и битва за титул главного новогоднего волшебника.

На площади Ленина губернатор Тульской области Алексей Дюмин и олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе на церемонии официально объявили о старте проекта «Тула — новогодняя столица России». После звезды российского льда Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов выступят на Губернском катке. А завершится вечер фейерверком и огненным шоу.

Но гости и тулякам рекомендуют сразу не разбегаться по домам, а насладиться ночной новогодней столицей, световыми фигурами и главной елкой.

Читайте также: Новый год с Левшой: Тула готовится стать новогодней столицей России