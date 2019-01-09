Варшава, 9 января, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Польские пограничники на пропускном пункте у села Дорогуск задержали гражданина Украины, пытавшегося провезти через границу крупнокалиберное артиллерийское орудие, сообщает 9 января сайт polskatimes.pl.

George Shuklin Гаубица

По информации портала, 22-летний гражданин Украины был задержан 4 января после обнаружения в кузове его грузовика маркированных ящиков с частями гаубицы.

Представитель ведущей расследование Холмской прокуратуры заявил, что задержанный знал, что именно он перевозит через границу.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 на территории Украины произошел резкий рост нелегального оборота оружия. По разным оценкам, на руках у украинского населения может быть не менее нескольких сот тысяч единиц огнестрельного оружия разных типов.