Санкт-Петербург, 9 января, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Ленобласть ожидают снегопады и метели 10 и 11 января. Это резко осложнит дорожную обстановку, прогнозируют специалисты. При этом горожане уже сейчас жалуются в соцсетях на то, что улицы, тротуары и дворы от снега убирают плохо.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег в городе

О надвигающихся снегопадах предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Росавтодора, отвечающее за состояние федеральных трасс в Петербургском регионе. По данным синоптиков, в четверг, 10 января, ночью и днем в большинстве районов Ленинградской области прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Столбики термометров в течение суток будут показывать от минус 6 до минус 11 градусов.

В пятницу, 11 января, ночью на западе также прогнозируется небольшой снег. Утром и днем по области — снегопад, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер в пятницу усилится, утром и днем местами порывы могут достигать 15−17 м/с. Температура воздуха в течение суток по области может упасть до минус 18 градусов.

Ожидается, что ориентировочная высота свежевыпавшего снега 10 января составит 4−9 см, местами — до 14 см, 11 января — 5−10 см, местами до 15 см.

«В расчистке автомобильных дорог и обработке дорожного покрытия противогололедными материалами на территории Ленобласти и Петербурга может быть задействовано 307 единиц специализированной техники», — сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», а также попросили водителей «соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не создавать препятствий для работы дорожной техники».

Между тем петербуржцы остались недовольны качеством уборки снега во время новогодних каникул. Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник утром 9 января прогулялся пешком с Васильевского острова до работы в Адмиралтейском районе и опубликовал фотографии заваленных снегом улиц.

В социальных сетях горожане сетуют, что коммунальные службы, видимо, «замерли в ожидании» на период межвластья в Северной столицы, до выборов нового губернатора осенью 2019 года.

«Ездил сегодня по своему Кировскому району с 7 утра до 9 часов. Нигде не убрано. Не видел ни одной единицы техники ни на Ленинском (проспекте), ни на (проспекте) Стачек, ни на (улице Маршала) Казакова, ни на (проспекте Маршала) Жукова. А так, конечно, неплохо, только снега много на проезжей части и машины заносит. Во дворе, само собой, сугробы и тишина», — пишет петербуржец Михаил.

По словам местной жительницы Виктории, «в Кировском и Адмиралтейском одни козьи тропы», и сегодня она еле дошла на работу по Лифляндской улице. Жалуются и на отсутствие признаков уборки на 8-й и 9-й линиях Васильевского острова.

«На улице Восстания, (улице) Некрасова и Басковом (переулке), похоже, вообще никто не прикасался к тротуарам с прошлого года», — иронизирует Ирена.

По словам горожан, не убирают также север мегаполиса, Петроградскую сторону, а еще улицу Декабристов от Вознесенского проспекта до Театральной площади. «Там каждый год глыбы снега и наледь. И с крыш капает», — негодуют петербуржцы.

Не лучшим образом обстоят дела и подальше от центра. Так, по словам петербурженки Ирины, в районе Сестрорецка и Лахты проезжая часть почищена, но ничем не посыпана.

«Каток, большое количество аварий. Сестрорецк и Лахта — Курортный район. А вот трасса «Скандинавия» посыпана песком с реагентом, там нормально. Так что опять в деревне лучше, чем в городе», — замечает она.

По данным городского комитета по благоустройству, с 1 января с улиц Петербурга вывезли 250 тысяч кубометров снега.

«Это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Всего с начала сезона дорожники вывезли с дорог и тротуаров полмиллиона кубометров снега», — заявили в ведомстве. По словам чиновников, в каникулы предприятия организовали более 17 тыс. смен техники и 11,5 тыс. смен дворников.

«К сегодняшнему дню в Петербурге в среднем по районам выпало около 70 см снега. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни снегопад в Северной столице не прекратится. Сегодня, 9 января, может выпасть еще до 7 см снега. Дорожники продолжают работать в усиленном режиме. Сегодня улицы Петербурга убирает более 950 машин дорожных предприятий», — заявили в Смольном.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга, отвечающий за территории жилой застройки, также рапортует об усиленной работе подведомственных служб. Дворы в праздники каждый день убирали от 470 до 600 единиц техники, а также 7−8 тыс. дворников. Кровли чистили ежедневно от 500 до 1 тыс. человек.

«Максимальное количество техники, дворников и кровельщиков работало в канун Нового года, а также 5 и 6 января», — сообщили в Жилкоме. Тем не менее, признают в Смольном, имелись и замечания.

«В основном по несвоевременному ограждению опасных зон возможного падения наледи с крыш домов и недостаточной обработке внутриквартальных территорий противогололедными материалами. Все замечания (более 200) были направлены в дежурные службы администраций районов Петербурга для принятия мер», — объяснили в ведомстве.

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