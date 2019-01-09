Санкт-Петербург, 9 января, 2019, 15:51 — ИА Регнум. От новой городской власти жители Санкт-Петербурга ждут шагов по улучшению экономической ситуации в городе и решению конкретных жизненных проблем. Идеологические вопросы людей практически не волнуют. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 9 января старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко, опираясь на данные социологического исследования, проведенного в ноябре 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник

Она отметила, что петербуржцы в целом нейтрально отнеслись к смене первого лица в Смольном, которая произошла 3 октября прошлого года. При этом 34% опрошенных выразили готовность пойти на выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2019 года. Ситуацию в городе в целом петербуржцы оценивают со сдержанным оптимизмом.

Но гораздо более охотно, чем об известных политических событиях в городе, опрошенные горожане говорили о проблемах, которые их волнуют.

«Это экономическая ситуация в семье, уровень доходов и зарплат, которые, по общей оценке, падают. Это дороговизна лекарств, качество и доступность медицинского обслуживания, в связи с тем, что часто приходится переходить с бесплатной медицины на платную. Транспортные проблемы в городе. Это наиболее волнующие темы», — сказала Протасенко.

Также среди проблем горожане часто называли проблему мигрантов и недовольство качеством образовательных услуг.

По словам социолога, появились среди называемых респондентами тем и новые, попавшие в эпицентр общественного внимания в 2018 году. Среди них — намеченное строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», судьба Пулковской обсерватории, возможный переезд СПбГУ за пределы города, реконструкция Спортивно-концертного комплекса (СКК), переименования городских объектов, которые происходят без совета с горожанами. До сих пор волнует петербуржцев и «зависшая» судьба Исаакиевского собора.

«Все эти проблемы не объясняются людям, а сваливаются на них, и потом среди них начинается брожение <…> У нас достаточно высоко образованное население, но с людьми у нас не разговаривают», — отметила Татьяна Протасенко.

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