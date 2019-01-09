Москва, 9 января, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Вашингтону требуется время для консолидации своих сторонников в рамках Европейского союза, поэтому новые санкционные ограничения, направленные в том числе против строительства «Северного потока — 2», в ближайшее время применены не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

De-okin Посольство США в Берлине

«США пока откладывают санкции, но подготовляют почву для их введения, и для них неизменной остаётся стратегическая задача заблокировать «Северный поток — 2» как проект и вообще ограничить российские поставки углеводородов в Западную Европу», — заявил Колташов.

«От этой цели никто не отступал, просто невозможно с ходу применить новые санкции, не имея достаточной поддержки в Европе. Поэтому сейчас американцы будут работать на то, чтобы обеспечить больше европейских голосов против России», — подчеркнул он.

По его словам, Вашингтон продолжит давление на Берлин, несмотря на попытки последнего смягчить позицию Соединенных Штатов по этому вопросу. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл ранее заявил о том, что новые ограничения могут быть введены в том числе и в отношении подрядчиков по этому проекту, в частности, против группы Allseas (Швейцария) и итальянской Saipem.

«Я думаю, что у них не получится заблокировать «Северный поток — 2» в ближайшие полгода. Но они будут предпринимать попытки к этому», — добавил Колташов.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что госдепартамент США планирует ввести санкции против компаний-подрядчиков «Газпрома» по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Следует отметить, что завершение строительства газопровода запланировано на конец 2019 года. Укладка труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии началась 5 сентября 2018 года.