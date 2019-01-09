Москва, 9 января, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Обещания США не размещать свои базы на островах Курильской гряды, в случае если эти территории перейдут под контроль Японии, можно сравнить с их обещаниями не расширять НАТО на восток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января рассказал политолог Андрей Колядин, комментируя соответствующее заявление командующего Вооружёнными силами США в Японии Джерри Мартинеса.

Defense.gov Джерри Мартинес

«Что касается того, смогут ли США размещать свои объекты в тех местах, где они теоретически могут это сделать, то нельзя забывать, что они в своё время много говорили о том, что страны НАТО не будут приближаться к территории РФ, — заметил Колядин. — Были международные заявления, но тем не менее за последние 25 лет 13 стран вступили в НАТО в самой близи от РФ. И там появились базы, которые можно использовать как для защиты, так и в случае агрессии в отношении РФ. Поэтому вес таких слов понятен. Я думаю, что никаких иллюзий Россия по этому поводу испытывать не должна».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мартинеса, в намерения военного командования Соединённых Штатов на данное время не входит разворачивание военных баз на островах Курильской гряды в том случае, если острова перейдут под японский контроль.

Также отметим, что власти Японии не прекращают своих попыток добиться отторжения от России как минимум четырёх островов Курильской гряды — Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира, в то время как нынешние российские власти настаивают на том, чтобы японские власти безоговорочно признали итоги Второй мировой войны, заключили с Россией мирный договор без каких-либо условий.

В свою очередь позиция Токио состоит в том, что Япония будет вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора только после полного решения территориального спора между двумя странами. Москва отвергает эти претензии японской стороны.