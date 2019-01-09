Тель-Авив, Израиль, 9 января, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Бывший член израильского правительства Гонен Сегев признал 9 января свою вину в шпионаже в пользу Ирана, заявили в министерстве юстиции еврейского государства, сообщает британское агентство Reuters.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Сегев, который занимал пост министра энергетики с 1995 по 1996 годы, был арестован 18 мая прошлого года. По информации израильских СМИ, Сегев проработал на иранскую разведку около шести лет: он был завербован в 2012 году, когда работал в Нигерии.

После того как Сегев признал себя виновным в рамках досудебной сделки, прокуратура и его защитники пришли к соглашению, по которому он проведет в тюрьме 11 лет. Обсуждение срока Сегеву состоится 11 февраля.

В Иране пока никак не прокомментировали данную информацию.