Санкт-Петербург, 9 января, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Расширение тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз фактически приведет к повышению тарифов на 20%, потому что страховые компании используют любые поправки в правила ОСАГО только для увеличения сборов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 9 января, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя вступление в силу решения ЦБ о правилах ОСАГО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в соответствии с указанием ЦБ границы тарифного коридора расширяются на 20% в обе стороны. Ставки базового тарифа для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, будут составлять теперь от 2746 до 4942 рублей.

Кроме того, система коэффициентов «возраст-стаж» будет разделяться не на 4, а на 58 категорий. Повышен максимальный коэффициент для водителей моложе 21 года — с 1,8 до 1,87. Для водителей старше 59 лет со стажем от шести лет коэффициент «возраст-стаж» снижен до 0,93. Коэффициент «бонус-малус», основанный на страховой истории, будет присваиваться раз в год, если у водителя будет несколько рассчитанных коэффициентов, ему присвоят самый низкий из них.

Я никогда не слышал, чтобы страховые компании использовали поправки в правила ОСАГО как возможность предоставлять скидки или снижать тарифы. Возможно, это касается только самых ценных для них клиентов. Во всех остальных случаях «тарифный коридор» фактически означает максимальную планку, и тарифы повышаются настолько, насколько это возможно. Поэтому нынешние поправки приведут к росту тарифов на 20%.

Вопрос только в том, как скоро это произойдет, но в течение 2019 года произойдет непременно. При любых изменениях ОСАГО общая собираемая страховыми компаниями сумма всегда оказывается выше, чем до вступления этих изменений в силу. Они пытаются «перетянуть» водителей на тарифы без ограничений и пользуются завуалированной возможностью собирать больше средств, — отметил Александр Холодов.