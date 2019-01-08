Москва, 8 января, 2019, 19:54 — ИА Регнум. «Главный итог — в условиях санкций и всяческих ограничений мы научились работать, не сорвались в рецессию, выстояли и пусть небольшой, но рост ВВП обеспечили. Если не начнется очередной виток обвинений нас со стороны так называемых партнеров во всем и вся, ну, хотя бы в том, что зимой холодно бывает и снег идет, и, как следствие обвинений, не будет еще более жесткой нечестной конкуренции под названием «санкционное давление», то в этом году, полагаю, результаты будут лучше». Так считает президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин, которого ИА REGNUM попросило подвести экономические итоги 2018 года.

Kremlin.ru Сергей Катырин

Однако глава федеральной Палаты отметил и наличие нерешенных проблем, в частности, с неналоговыми платежами: «Это десятки платежей, обязательных для бизнеса, хотя они не входят в Налоговый кодекс. Они щедро и часто экономически неоправданно многие годы вводились на всех уровнях власти и обходятся сегодня бизнесу более чем в триллион рублей в год.

Палата предложила несколько лет назад навести здесь порядок, ряд платежей вообще отменить. Нас поддержал глава государства, в работу включились министерства и ведомства. Но конца этой работе и сегодня не видно. Слишком много мнений и ведомственных интересов появилось».

Сергей Катырин подчеркнул, что уже просто неприлично дольше затягивать то, что глава государства требовал решить еще год назад.

Тем временем, касаясь планов на наступивший, 2019 год, президент ТПП РФ выразил надежду на положительные результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход для самозанятых, который пройдет в 2019—2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях:

«Государство пыталось «построить» миллионы швей, репетиторов, нянь, автомастеров: зарегистрировать их, ввести налоги и отчетность, а они упрямо не «строились». Палата добивалась, чтобы самозанятым предложили простейший вариант налогообложения, и именно это предлагает эксперимент: заработал — заплати 4% от дохода (или 6%, если работал с юридическими лицами), нет отчетности и т. д. Нет дохода — не плати, живи спокойно. Я очень рассчитываю на то, что позже не появятся изменения и добавления. Потом доверия уже не вернешь никогда. Помнится, в 2012 году, не прислушавшись к мнению бизнес-сообщества, государство серьезно повысило малому бизнесу страховые взносы. В итоге малого бизнеса в стране почти сразу стало меньше в два раза. Последствия этого шага ощущаются до сих пор».

В 2018 году Палата, как напомнил ее глава Сергей Катырин, занялась развитием семейного бизнеса, у которого сегодня практически нет нормативно-правовых основ. В ТПП РФ надеются, что удастся добиться введения так называемого семейного патента, чтобы упростить работу предпринимателей, которые организовали бизнес с родственниками, освободить его сразу от многих вещей в плане отчетности и налогов.

Кроме того, Сергей Катырин коснулся темы цифровой экономики, отметив, что это не благое пожелание, есть государственная программа, выделяются средства. Кроме того, «цифра» незаметно, но быстро входит в нашу повседневную жизнь: покупки по телефону, телебанк, госуслуги через интернет.

«У меня тут опасение иного плана: не потратить бы нам слишком много времени на раскачивание, на лозунги, не засидеться бы на старте, как это у нас нередко бывает. «Цифра» — это сейчас генеральное направление в мире. Здесь прозевать, затянуть, удариться вместо работы в кампанейщину означает потерять шанс войти в число государств, диктующих мировую погоду в экономике, да и в политике тоже», — обратил внимание глава крупнейшего бизнес-объединения страны.

Сергей Катырин пожелал читателям ИА REGNUM здоровья, счастья, упорства — и в личной жизни, и в работе: «И удачи желаю всем нам. Она точно не помешает и каждому, и стране в целом. Естественно, всего того же желаю и коллективу вашего издания, с которым мы дружим давно и прочно».